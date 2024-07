Descubren Pozo Petrolero en México con Potencial de Hasta 400 Millones de Barriles

La petrolera italiana Eni reportó hoy, 8 de julio de 2024, el descubrimiento de un pozo petrolero en la parte sur del Golfo de México, a 63 kilómetros de la Cuenca Salina.

Se trata del pozo Yopaat-1 EXP, que tiene potencial de entre 300 y 400 millones de barriles equivalentes de petróleo (Bep), según dio a conocer la compañía en un comunicado.

Video relacionado: ¿Cuánto Importa el Petróleo en Tabasco?

En el texto, especificó que el pozo fue perforado a una profundidad de 525 metros bajo el mar, y alcanzó los 2 mil 931 metros.

Cabe señalar que Eni —principal operador extranjero en México— tiene derechos minerales en ocho bloques de exploración y producción, siete de los cuales se encuentran en la Cuenca del Sureste en el Golfo de México.

The strategic importance of our operations in #Mexico continues to grow with the latest discovery in Block 9 in the Sureste Basin, allowing us to study a potential future “Hub” development, in synergy with the infrastructures located nearby. https://t.co/NJhxmxS8gf pic.twitter.com/CvJXaYXg68