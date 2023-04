Delfina Gómez Pide a Mujeres que 'No Se Dejen Condicionar'

Delfina Gómez, candidata común de "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, conformado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, pidió a las mujeres que no se dejen condicionar a cambio de beneficios gubernamentales, durante un mitin realizado en Amecameca.

Delfina Gómez Invita a Ciudadanos a Ver Debate

"No podemos permitir que sigan abusando o condicionando a las mujeres que realmente lo necesitan y que por eso tienen que doblar su dignidad. Ya no más abusos ya no más condicionamientos", detalló la candidata antes de recordar que los apoyos del gobierno son un "derecho" que ellas "van a tener porque es de sus impuestos".