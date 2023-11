AMLO Satisfecho con Elección de Coordinadores de Morena para 8 Estados y CDMX

En San Felipe, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho del proceso interno de Morena para la elección de sus coordinadores de Defensa de la Transformación en 8 estados y la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Me informé igual que ustedes por los medios y estoy la verdad muy contento, estoy satisfecho porque fue un proceso ordenado, democrático de altura de miras porque hubieron quienes ganaron hombres y declinaron por mujeres, pusieron por delante las convicciones, los principios que se tienen en Morena. Estuvo muy bien conducido por los dirigentes de Morena, por la que tiene el bastón de mando, porque yo ya nada más soy un militante con licencia, quien conduce el movimiento de Transformación es Claudia Sheinbaum que le mando un saludo y la felicito y estoy contento

Deseó que se desarrollen de forma democrática los procesos internos de la oposición y concluyó que es este un buen ejemplo de que hay forma de caminar en democracia política en el país.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Una cosa que también deseo lo mismo para el caso de la elección de los posibles candidatos de los otros partidos, que todo sea de manera democrática y en orden, que les vaya muy bien a todos, esto es una muestra de urbanidad política, es un ejemplo que en México se lleven a cabo estos procesos ordenados, sin violencia en donde no predomina la ambición por qué se va entendiendo lo más importante es luchar en beneficio del pueblo y de la nación, hay que luchar por causas, no por cargos

Sobre el mensaje de redes del expresidente Felipe Calderón en que coloca una imagen de un bastón de caramelo, y que algunos interpretan el bastón de mando que el presidente entregó a Claudia Sheinbaum, señaló.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Son de mala fe, son expresiones de gente que no tiene autoridad moral, para decirlo de manera clara, el león piensa que todos son peludos, no es así, en nuestro movimiento hay principios, hay ideales y quien tiene la dirección del movimiento es Claudia Sheinbaum y es una mujer excepcional, yo le tengo todo el respeto, es mejor que yo, hay una canción hasta de Cri-Cri, no, de caramelo, sí, sí sí es un caramelo, Claudia es un caramelo