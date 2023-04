Debate Edomex: Así Fue el Primer Encuentro Entre las Candidatas

Las candidatas a la gubernatura del Edomex, Alejandra del Moral, de la alianza “Va por el Edomex” y Delfina Gómez, de Morena, PT y PVEM debatieron sus propuestas en el primer encuentro organizado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Durante 50 minutos, abordaron los cuatro temas sorteados previamente: Combate a la Corrupción, Violencia de Género, Cultura y Recreación, y Servicios Públicos.

Del Moral señaló que esta elección va más allá de los partidos e ideologías políticas, pues se trata de elegir a la mujer que tiene la capacidad para llevar el gobierno los próximos 6 años.

En tanto, Delfina señaló que en esta elección hay dos opciones, por un lado el PRI que ha estado en el poder por más de 90 años y por el otro lado Morena que representa el cambio verdadero y la atención a los problemas.

El primer tema que abordaron las candidatas fue el combate a la corrupción.

Delfina Gómez dijo que su principal objetivo será erradicar el clientelismo en programas sociales, asimismo señaló que rendición de cuentas será indispensable para que el ciudadano sepa cómo y en qué se gasta su dinero.

En el Estado de México no se robará más, aplicaré los preceptos de la 4T: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Junto con ello, también se realizarán y trabajarán en el gobierno digital para la realización de trámites y habrá sanciones duras para servidores públicos que roben. Otra acción será establecer la figura de ratificación de mandato para la titular del ejecutivo estatal, si el pueblo pone, que el pueblo quite