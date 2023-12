Samuel García Confirma que No Participará en Proceso Electoral de 2024

Samuel García informó este sábado que no participará en el Proceso Electoral Federal de 2024 y que ya es gobernador de Nuevo León en funciones.

En un comunicado del gobierno del estado de Nuevo León, Samuel García informó:

En conformidad con el artículo 124 de la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Gobernador es el jefe y responsable de la administración pública. Ahora bien, pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República.