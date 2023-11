Samuel García se registra como precandidato presidencial de MC

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se registró este domingo como precandidato presidencial para el proceso interno de Movimiento Ciudadano (MC).

En una conferencia de prensa, junto a su esposa, y el dirigente y senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que el objetivo principal es derrotar a Morena en las elecciones presidenciales de 2024.

En las instalaciones de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez, Samuel García dijo:

El gobernador mencionó los motivos por los que se animó a registrarse como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano y señaló:

En primer lugar empiezo con los del Frente, los de la vieja política, el PRI lleva 70 años de saqueo, decepción, de robo, no les podemos dar otra oportunidad; el PAN ya tuvo dos sexenios y también fracasó y nos decepcionó, delincuencia, sangre y corrupción. Y hoy quiénes tienen la oportunidad, vemos con decepción esa apuesta al pasado, que no representa a los jóvenes, que hoy somos el 60 por ciento de México y somos mayoría y vamos a poner un nuevo gobierno, un gobierno joven, fresco y eficiente, que apueste a futuro, y no al pasado que representan las corcholatas y taparroscas.