Cada cuatro años se tiene un día más en el calendario, el 29 de febrero, y los usuarios en redes sociales han hecho muchas teorías sobre este día, como lo que signifca esta fecha, según la banda colombiana Morat. Conoce aquí el significado y contexto de este día.

La agrupación de pop en español es muy popular por sus canciones de amor y desamor, y uno de sus temas más famosos es 'Cómo te atreves', en la que se incluye la frase "ni siquiera me pensaste un 29 de febrero".

¿Qué significa la canción de Morat 'Cómo te atreves'?

Esta canción va dedicada a una persona que ya no está en tu vida, como puede ser un ex, que pretende volver, aunque sabes que no es buena para ti.

Morat habla sobre lo normal que es recordar a alguien, así como pensar en los errores que cometiste y por los cuales terminó la relación. De igual forma, hace referencia al paso de tiempo y el contacto cero para olvidar a alguien.

La canción también hace un reclamo a esa persona que pretende volver a tu vida, después de tanto tiempo sin estar juntos, por lo que prefiere rechazarla.

¿Qué significa el 29 de febrero según Morat?

"Cuatro años sin mirarte. Tres postales y un bolero. Dos meses y me olvidaste. Y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero", dice la letra de la canción 'Cómo te atreves'.

En este contexto, el significado de la frase sobre el 29 de febrero es utilizada por los fans de Morat, o cualquier persona, para recordar a algún ex que les hizo sufrir una decepción amorosa.

La canción de la banda colombiana se estrenó en 2015 y desde entonces los fans han podido mandar indirectas a sus exparejas en tres años bisiestos, específicamente el 29 de febrero de 2016, 2020 y 2024.

