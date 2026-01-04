¿A Qué Hora Inician y Dónde Ver los Critics Choice Awards 2026? Estos Son los Nominados
N+
La temporada de premios de Hollywood arranca este domingo 4 de enero de 2026 con la 31ª edición de los Critics Choice Awards, una de las ceremonias más esperadas. Te contamos dónde y a qué hora.
COMPARTE:
La temporada de premios de Hollywood arranca oficialmente este domingo 4 de enero de 2026 con la 31ª edición de los Critics Choice Awards, una de las galas más esperadas del entretenimiento que reconoce lo mejor del cine y la televisión del año pasado.
¿Cuándo y a qué hora ver la ceremonia?
La ceremonia se realizará el domingo 4 de enero de 2026 desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California.
México y Centroamérica: transmisión en vivo a partir de las 6:00 p.m. (hora CDMX).
Estados Unidos (ET): iniciará a las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT.
América del Sur: en países como Argentina, Chile o Brasil el evento podrá verse alrededor de las 9:00 p.m. del mismo domingo.
Antes de la premiación principal, la alfombra roja suele comenzar una hora antes, con cobertura de looks, entrevistas y momentos destacados del arribo de celebridades.
Lista completa de nominados a los Critics Choice Awards
Mejor Película
Jay Kelly
Bugonia
Wicked: por siempre
Marty Supreme
Sueño de trenes
Pecadores
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sentimental Value
Mejor Actor
Michael B. Jordan (Pecadores)
Joel Edgerton (Train Dreams)
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
Wagner Moura (The Secret Agent)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Mejor Actriz
Emma Stone (Bugonia)
Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)
Jessie Buckley (Hamnet)
Chase Infiniti (Una batalla tras otra)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Mejor Actor de Reparto
Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Adam Sandler (Jay Kelly)
Paul Mescal (Hamnet)
Sean Penn (Una batalla tras otra)
Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
Mejor Actriz de Reparto
Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Ariana Grande (Wicked: por siempre)
Amy Madigan (Weapons)
Wunmi Mosaku (Pecadores)
Elle Fanning (Sentimental Value)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Mejor Película Animada
En sueños
Las guerreras K-pop
Amélie et la métaphysique des tubes
Elio
Zootopia 2
Mejor Canción
Train Dreams – Nick Cave & Bryce Dessner (Train Dreams)
Clothed by the Sun – Daniel Blumberg (The Testament of Ann Lee)
Drive – Ed Sheeran, John Mayer & Blake Slatkin (F1)
Golden – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido 24, Teddy (Las guerreras K-pop)
I Lied to You – Raphael Saadiq & Ludwig Göransson (Pecadores)
The Girl in the Bubble – Stephen Schwartz (Wicked: por siempre)
Mejor Película Extranjera
The Secret Agent
Un simple accidente
Left-Handed Girl
Belén
Sirāt
No Other Choice
Mejor Dirección
Chloé Zhao (Hamnet)
Guillermo del Toro (Frankenstein)
Ryan Coogler (Pecadores)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor Guion Original
Jay Kelly – Noah Baumbach & Emily Mortimer
Pecadores – Ryan Coogler
Sentimental Value – Eskil Vogt & Joachim Trier
Lo siento, cariño – Eva Victor
Weapons – Zach Cregger
Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie
Mejor Guion Adaptado
Train Dreams – Clint Bentley & Greg Kwedar
Hamnet – Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
No Other Choice – Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar & Ja-hye Lee
Frankenstein – Guillermo del Toro
Bugonia – Will Tracy
Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson
Televisión
Mejor Serie de Drama
Alien: Earth
Andor
The Diplomat
Paradise
The Pitt
Pluribus
Severance
Task
Mejor Actor en una Serie de Drama
Sterling K. Brown (Paradise)
Diego Luna (Andor)
Mark Ruffalo (Task)
Adam Scott (Severance)
Billy Bob Thornton (Landman)
Noah Wyle (The Pitt)
Mejor Actriz en una Serie de Drama
Kathy Bates (Matlock)
Carrie Coon (The Gilded Age)
Britt Lower (Severance)
Bella Ramsey (The Last of Us)
Keri Russell (The Diplomat)
Rhea Seehorn (Pluribus)
Mejor Reparto en Drama (varios)
The Pitt
The Morning Show
The Diplomat
Forever
Task
Severance
Mejor Serie de Comedia
Abbott Elementary
Elsbeth
Ghosts
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Righteous Gemstones
The Studio
Mejor Actor en Comedia
Adam Brody (Nobody Wants This)
Ted Danson (A Man on the Inside)
David Alan Grier (St. Denis Medical)
Danny McBride (The Righteous Gemstones)
Seth Rogen (The Studio)
Alexander Skarsgård (Murderbot)
Mejor Actriz en Comedia
Kristen Bell (Nobody Wants This)
Natasha Lyonne (Poker Face)
Rose McIver (Ghosts)
Edi Patterson (The Righteous Gemstones)
Carrie Preston (Elsbeth)
Jean Smart (Hacks)