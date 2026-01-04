¿A Qué Hora Inician y Dónde Ver los Critics Choice Awards 2026? Estos Son los Nominados 

La temporada de premios de Hollywood arranca oficialmente este domingo 4 de enero de 2026 con la 31ª edición de los Critics Choice Awards, una de las galas más esperadas del entretenimiento que reconoce lo mejor del cine y la televisión del año pasado.

¿Cuándo y a qué hora ver la ceremonia?

La ceremonia se realizará el domingo 4 de enero de 2026 desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

México y Centroamérica: transmisión en vivo a partir de las 6:00 p.m. (hora CDMX).

Estados Unidos (ET): iniciará a las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT.

América del Sur: en países como Argentina, Chile o Brasil el evento podrá verse alrededor de las 9:00 p.m. del mismo domingo.

Antes de la premiación principal, la alfombra roja suele comenzar una hora antes, con cobertura de looks, entrevistas y momentos destacados del arribo de celebridades.

Lista completa de nominados a los Critics Choice Awards

Mejor Película

Jay Kelly

Bugonia

Wicked: por siempre

Marty Supreme

Sueño de trenes

Pecadores

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sentimental Value

Mejor Actor

Michael B. Jordan (Pecadores)

Joel Edgerton (Train Dreams)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Mejor Actriz

Emma Stone (Bugonia)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Jessie Buckley (Hamnet)

Chase Infiniti (Una batalla tras otra)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Mejor Actriz de Reparto

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Ariana Grande (Wicked: por siempre)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Pecadores)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Mejor Película Animada

En sueños

Las guerreras K-pop

Amélie et la métaphysique des tubes

Elio

Zootopia 2

Mejor Canción

Train Dreams – Nick Cave & Bryce Dessner (Train Dreams)

Clothed by the Sun – Daniel Blumberg (The Testament of Ann Lee)

Drive – Ed Sheeran, John Mayer & Blake Slatkin (F1)

Golden – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido 24, Teddy (Las guerreras K-pop)

I Lied to You – Raphael Saadiq & Ludwig Göransson (Pecadores)

The Girl in the Bubble – Stephen Schwartz (Wicked: por siempre)

Mejor Película Extranjera

The Secret Agent

Un simple accidente

Left-Handed Girl

Belén

Sirāt

No Other Choice

Mejor Dirección

Chloé Zhao (Hamnet)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Ryan Coogler (Pecadores)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor Guion Original

Jay Kelly – Noah Baumbach & Emily Mortimer

Pecadores – Ryan Coogler

Sentimental Value – Eskil Vogt & Joachim Trier

Lo siento, cariño – Eva Victor

Weapons – Zach Cregger

Marty Supreme – Ronald Bronstein & Josh Safdie

Mejor Guion Adaptado

Train Dreams – Clint Bentley & Greg Kwedar

Hamnet – Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

No Other Choice – Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar & Ja-hye Lee

Frankenstein – Guillermo del Toro

Bugonia – Will Tracy

Una batalla tras otra – Paul Thomas Anderson

Televisión

Mejor Serie de Drama

Alien: Earth

Andor

The Diplomat

Paradise

The Pitt

Pluribus

Severance

Task

Mejor Actor en una Serie de Drama

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Billy Bob Thornton (Landman)

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Kathy Bates (Matlock)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Britt Lower (Severance)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor Reparto en Drama (varios)

The Pitt

The Morning Show

The Diplomat

Forever

Task

Severance

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary

Elsbeth

Ghosts

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Righteous Gemstones

The Studio

Mejor Actor en Comedia

Adam Brody (Nobody Wants This)

Ted Danson (A Man on the Inside)

David Alan Grier (St. Denis Medical)

Danny McBride (The Righteous Gemstones)

Seth Rogen (The Studio)

Alexander Skarsgård (Murderbot)

Mejor Actriz en Comedia

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Rose McIver (Ghosts)

Edi Patterson (The Righteous Gemstones)

Carrie Preston (Elsbeth)

Jean Smart (Hacks)