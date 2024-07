Acusan a Neil Gaiman, Autor de 'Sandman' y 'Coraline', de Agresión Sexual

Neil Gaiman, autor británico de obras como The Sandman, Coraline, Good Omens y American Gods, ha sido acusado de agredir sexualmente a dos mujeres, según el podcast de Tortoise Media titulado Master: the allegations against Neil Gaiman.

La primera acusadora es Scarlett, una ex niñera de su hijo, quien tiene de 23 años de edad. Scarlett alega que Gaiman la agredió sexualmente en febrero de 2022, poco después de conocerse, en el baño de su residencia en Nueva Zelanda.

Durante su relación de tres semanas, Scarlett afirma que Gaiman participó en actos sexuales violentos y degradantes. La denuncia incluye mensajes contemporáneos, notas y entrevistas con amigos cercanos que respaldan sus alegaciones.

La segunda acusación proviene de K, una fanática del trabajo del autor. Según su declaración, conoció a Gaiman en una firma de libros en Sarasota, Florida, en 2003, e iniciaron una relación cuando ella tenía 20 años y él estaba en sus cuarenta.

K sostiene que sufrió relaciones sexuales violentas y dolorosas que no deseaba, y acusa a Gaiman de haberla penetrado a pesar de haberse negado debido a una infección dolorosa.

Neil Gaiman niega las acusaciones de agresión sexual

Neil Gaiman ha negado todas las acusaciones de agresión sexual en su contra. Respecto a Scarlett, afirmó que solo “se abrazaron y se besaron” en el baño con consentimiento. En cuanto a K, Gaiman cree que las acusaciones están motivadas por el arrepentimiento de ella sobre la relación y también negó las acusaciones.

Neil Gaiman es un reconocido autor de novelas, cómics, novelas gráficas, películas e historietas. Entre sus obras más reconocidas figuran: el cómic The Sandman y la novela Coraline, que después se convertiría en la película Coraline y la puerta secreta.

