Adamari López Aclara si le Molesta Hablar de Luis Fonsi

Tras 14 años, Adamari López regresa a Televisa-Univisión con el programa ¿Quién caerá? Durante un encuentro con la prensa, la puertorriqueña habló sobre esta nueva producción y sobre si le molesta que le sigan preguntando sobre su matrimonio con Luis Fonsi.

Hacia el año 2006, Adamari López y Luis Fonsi eran una de las parejas más queridas del espectáculo en Latinoamérica. Aunque faltaban muchos años para que lanzara “Despacito”, Fonsi ya era una de las principales figuras de la música puertorriqueña.

Por su parte, Adamari López estaba en un momento muy alto de su carrera en México, tras haber estado en la telenovela Mujer de madera.

Sin embargo, este matrimonio terminó de forma dramática en 2010. En su momento, Adamari López acusó a Luis Fonsi de haber sido infiel y señaló en el libro Viviendo que él perdió interés por ella después de la mastectomía a la que se sometió tras haber desarrollado cáncer de mama.

A casi 14 años de su divorcio, la actriz de Amigas y rivales señala que no le incomoda que le pregunten sobre su exmarido:

Lo que he vivido lo he vivido frente al público. No tengo miedo de hablar de las cosas que pasaron, esas cosas me han hecho crecer. Sería muy feo hacer un desaire y en el momento en que no quiera contestarte, te doy la vuelta con alguna otra respuesta y ya está. Pero no tengo que ser grosera ni tengo miedo de contestar nada.