Luto en el Espectáculo: Muere Adán Canto, Famoso Actor Mexicano de 'X-Men' y 'Narcos'

El laureado actor mexicano Adán Canto, actor de X-Men y Narcos, murió a la edad de 42 años tras luchar contra el cáncer.

Pasó de cantante a una popular estrella de Hollywood, y cuyos papeles más notables incluyeron un papel en Designated Survivor, murió después de una batalla en secreto contra el cáncer de apéndice.

Su muerte fue revelada por Deadline, y también informó que su último papel conocido fue en la serie dramática The Cleaning Lady de Fox.

Video relacionado: Cantante Francesa Pide Eutanasia Tras Secuelas de Cáncer

El representante de Canto le mencionó al medio Entertainment360 y Viewpoint que muchos lo extrañarán.

Adán tenía un hermoso espíritu que pocos conocían realmente. Quienes lo conocimos cambiamos para siempre. Lo extrañaremos mucho

Si bien su salud no le permitió filmar cuando comenzó la producción de la próxima tercera temporada en diciembre, después del final de las huelgas de actores y escritores de Hollywood, se dijo que planeaba reincorporarse al elenco de The Cleaning Lady de Fox más adelante en la temporada.

Video. Sudor en Huellas Dactilares Podría Detectar Cáncer de Mama

Se prevé que la serie rendirá homenaje a su estrella con una tarjeta en el estreno de la tercera temporada.

¿Quién fue Adán Canto?

Nacido en Ciudad Acuña, Coahuila, en 1981 y criado en Texas, Adan Canto dejó su casa a los 16 años para seguir una carrera como cantante y guitarrista en la Ciudad de México.

Canto, quien nació el 5 de diciembre de 1981 en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, norte de México, creció entre la cultura mexicana y la estadounidense. Así recordó su infancia, durante una entrevista:

De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas

Pero Canto nunca imaginó que su camino estaba en la actuación ya que su primer gran sueño era ser cantante y compositor y para probar suerte en ello, durante su adolescencia, emigró a la Ciudad de México para buscar una carrera en la música.

Y sus primeros pasos en la industria del entretenimiento los dio en comerciales y programas de televisión:

Ser actor era algo que me llamaba la atención, pero nunca me imaginé que fuera posible, pensaba que era algo que hacían personas que heredaban ese tipo de posiciones

Canto desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y uno de sus proyectos más sonados fue su papel de Sunspot en X-Men Days of Future Past (2014) o el de Desi en el filme protagonizado por Halle Berry en 2020, Bruised.



Aunque ser un personaje de X-Men es importante, Canto consideró que su papel en la serie The Following (2013) fue uno de los trabajos más contundentes en su vida.



Este papel en esta serie dramática fue definitivo en su carrera ya que interpretó al personaje Paul Torres. Precisamente The Following cuenta la historia de un exagente del FBI inmerso en una red de asesinos en serie:

Fue el primer proyecto que cambió mi vida totalmente; Paul Torres fue un personaje que me encantó desarrollar, con muchos problemas psicológicos, y trabajar con (Kevin) Bacon fue genial. Después de esa serie se me abrieron las puertas

Para Canto su trabajo en Estados Unidos, siendo latino, era muy importante: "Es esencial seguir ampliando la mesa que han construido otros latinos en Hollywood, para contar nuestras historias, no necesariamente historias de latinos, pero con nuestra óptica, nuestra sensibilidad y abriendo espacios para nuestra gente".

También actuó en Designated Survivor, donde interpretó al vicepresidente electo de Estados Unidos, Aaron Shore, junto a Kiefer Sutherland durante tres temporadas.

También participó en la serie Narcos como el político Rodrigo Lara Bonilla.

Por último hay que mencionar que a Adán Canto le sobreviven su esposa Stephanie Ann Canto y sus dos hijos pequeños, Roman Alder, de 3 años, y Eve Josephine, de 18 meses.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI