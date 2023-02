¡Adele Ya Eres Mexicana! La Cantante Luce la Bandera en EUA

La cantante Adele se envolvió en la bandera de México durante un concierto ofrecido en la ciudad de Las Vegas, Nevada, según se puede ver en diversos videos difundidos en redes sociales.

La intérprete de Someone Like You utilizó la bandera mexicana como si fuera una capa mientras cantaba.

En TikTok el video se volvió viral y hasta el momento cuenta con casi 2 millones de visualizaciones y 213 mil Me Gusta.

Adele logró ganar la semana pasada el Grammy en la categoría Mejor Interpretación Vocal.

Adele retoma conciertos en Las Vegas

La cantante británica, de 34 años, y residente en Los Ángeles, Estados Unidos, que es poseedora de los premios Grammy, Emmy y Oscar, anunció el año pasado sus nuevos conciertos en Las Vegas.

Adele tuvo que cancelar el verano pasado su ciclo de conciertos en Las Vegas, un día antes del primer espectáculo, lo que calificó como el "peor momento" de su carrera.

La cantante, que en su momento justificó el precipitado anuncio por "retrasos" en la producción y tener a "la mitad" de su equipo enfermo de COVID-19, admitió en una entrevista con la revista Elle que lo que realmente provocó la anulación de los conciertos fueron las diferencias artísticas con los organizadores del evento.

