¿Adiós a Loki? Tom Hiddleston Habla sobre su Futuro en Marvel

Luego de que concluyera la segunda temporada de Loki, la serie protagonizada por el villano de Thor, se confirmó que el programa no tendrá una tercera entrega, y aunque el equipo de Marvel Studios podría cambiar de opinión, lo cierto es que el personaje conocido como "El Dios de la mentira" concluyó un ciclo en el llamado Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El actor británico compartió una serie de declaraciones que parecen ser su despedida del personaje, durante el programa estadounidense The tonight show.

Si no la has visto (la segunda temporada de Loki), no te voy a "spoilear", pero te diré algo: se cierra el círculo. Es la conclusión de la segunda temporada, también de la primera. También es la conclusión de seis películas, 12 episodios y 14 años de mi vida. Tenía 29 años cuando me eligieron para el papel, ahora tengo 42.