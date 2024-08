Discusión entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre se Vuelve a Salir de Control; Esto se Dijeron

Adrián Marcelo y Arath de la Torre intentaron arreglar sus conflictos dentro de La Casa de los Famosos México 2024, sin embargo se volvieron a enganchar en una discusión que se salió de control y esto fue lo que se dijeron.

Tras la eliminación de Luis 'Potro' Caballero del reality show, los conductores intentaron arreglar sus diferencias platicando de forma pacífica en la cocina, pero poco a poco fue escalando la charla, al grado de que otros participantes se unieron a la discusión.

¿Qué dijo Adrián Marcelo?

Luego de que ambos se dijeran cosas durante el posicionamiento, Adrián Marcelo confrontó a Arath al considerar que el conductor de 'Hoy' se está metiendo en su cabeza, al realizar diferentes comentarios que a su parecer son pasivo-agresivos.

"Gala y tú han utilizado elementos que saben perfectamente que se meten, ella es una mujer pero contigo yo no me voy a guardar, las otras las tengo guardadas allá. Yo no tengo nada que perder, el que tiene todo que perder eres tú", dijo Adrián Marcelo.

Así, el influencer pidió a Arath y a Gala que dejen de hacer ese tipo de comentarios, pues de lo contrario no se guardará nada en contra de ambos famosos.

"Deja de hacer lo que estás haciendo, y también Gala, dejen de hacer lo que están haciendo conmigo, si lo dejas de hacer, el domingo yo te respeto y no seas cínico, les gusta picar y yo a lo que más detesto en esta vida son a los pasivo-agresivos", expresó.

Video de la discusión entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo

A la discusión se metieron Gala Montes y Mariana Echeverría, sin embargo Adrián Marcelo continuó asegurando que si ambos integrantes del equipo Mar no paran, él va a sacar cosas que ha estado acumulando.

"Y falta, yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando pero si siguen en ese juego, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarla, y ojo, no es amenaza", explicó.

La discusión concluyó cuando Arath de la Torre ofreció una disculpa a Adrián Marcelo y aseguró que si todos fueran más unidos podrían hacer cosas muy buenas.

"Si sientes que eso te está violentando, entiendo lo que me estás diciendo, pero por la estabilidad de la casa, si tú sientes que yo soy el del problema te ofrezco una disculpa, son sinceras no son de actor, es de convivencia, es que ya basta, ya nos dijimos lo que nos teníamos que decir. Por el bien de la casa podemos hacer cosas más creativas, más chingonas, todos", dijo Arath.