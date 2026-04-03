Aitana Expone a Sebastián Yatra en el Confesionario de Rosalía Durante el “Lux Tour” en Madrid

Este viernes, el “Lux Tour” de Rosalía en Madrid dejó uno de los momentos más virales de la gira: Aitana apareció como invitada sorpresa en el confesionario del show y lanzó una indirecta sobre su relación con Sebastián Yatra.

El momento ocurrió en el Movistar Arena, donde la dinámica del concierto incluye un segmento íntimo en el que la cantante conversa con invitados o fans sobre sus experiencias personales.

Un confesionario que terminó en indirecta

Durante la charla, Aitana habló abiertamente sobre su vida amorosa y, sin mencionar directamente a Yatra, dejó claras referencias sobre su expareja.

La cantante reveló que la relación terminó después de que él le insinuara que no podía garantizar la fidelidad a largo plazo.

“Al año me dijo que igual me era infiel”, contó Aitana durante el confesionario.

El comentario desató reacciones inmediatas tanto en el público como en redes sociales.

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Rosalía se suma con un “dardo” indirecto

La conversación no quedó ahí. Rosalía también reaccionó con humor e ironía, e incluso revel{o que Sebastián Yatra le pidió disculpas por utilizar su nombre como parte de una estrategia de marketing que calificó como cuestionable, pero ella decidió no aceptarlas.

Aitana, tras admitir que lo perdonó luego de que él le confesara que podría serle infiel, respondió: “Tú fuiste mucho más inteligente que yo”.

La complicidad entre ambas artistas, dos de las figuras más importantes del pop español actual, fue uno de los puntos más celebrados de la noche (y de la historia actual del pop español).

Aitana se somete al confesionario de Rosalía en la tercera fecha del LUX TOUR en Madrid. pic.twitter.com/rAjGINlXsy — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) April 3, 2026

El confesionario: el momento más íntimo del “Lux Tour”

El segmento del confesionario se ha convertido en uno de los elementos más comentados del tour, diseñado como un espacio donde Rosalía conecta con historias personales en medio de un espectáculo de gran escala.

En conciertos anteriores, otros invitados ya habían participado, pero la aparición de Aitana elevó el nivel.

La dinámica forma parte del concepto teatral del show, que mezcla música, narrativa y simbolismo religioso en una puesta en escena tipo ópera contemporánea.

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