Exclusiva | Alejandro Fernández Revela Secretos de su Gira 'Amor y Patria'

Alejandro Fernández está por comenzar su gira Amor y Patria, pero antes de ello, en exclusiva para Despierta, El Potrillo compartió algunos de los secretos detrás del tour, como el origen del nombre.

El hijo de don Vicente Fernández señaló que "ve bien" a México, aunque reconoció que le gustaría "verlo mejor", y aceptó que "sufre" cuando el país pasa por momentos difíciles.

De verdad me duele, me duele bastante, pero pues es México y yo no me veo en otro lado viviendo, moviéndome por cualquier situación.