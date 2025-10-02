Alexis Ayala es el Sexto Finalista de La Casa de los Famosos

Tras recibir la menor cantidad de votos, el actor Alexis Ayala se convirtió en el sexto finalista de La Casa de los Famosos México. Con su salida, Dalilah Polanco, Shiky, Aldo Denigris, Abelito y Mar Contreras se convierten automáticamente en los finalistas del reality.

En la gala de este miércoles 1 de octubre, Galilea Montijo anunció que esta noche se daría a conocer el nombre del sexto lugar de LCDLFM, con base en los votos del público. Antes de anunciar el nombre del participante que saldría, Galilea Montijo explicó: "En instantes pausaremos las votaciones para consagrar al sexto lugar, una vez con el resultado las volveremos a abrir con el acumulado de votos registrados hasta el momento".

Alexis Ayala sale de La Casa de los Famosos México

Tras los primeros minutos de la penúltima gala del reality show, Galilea Montijo tomó la palabra y comenzó una transmisión en vivo con los participantes. Con el sobre dorado entre sus manos, les pidió que salieran al jardín. La conductora nombró al primer finalista de la noche, quien obtuvo el pase a la final del domingo 4 de octubre: Mar Contreras.

Más tarde nombró al resto de participantes que llegarían al último día de la competencia: Shiky, Abelito y Aldo Denigris. Antes de irse a un corte comercial, Dalilah Polanco y Alexis Ayala esperaron la resolución del público. De acuerdo como los mismos conductores dijeron: "Quién iba a decir que dos de los participantes que más confrontación tuvieron entre sí, estos posicionamientos que tuvieron, hoy La Casa, el público, los pone cara a cara".

Finalmente, Galilea Montijo nombró a Alexis Ayala, por lo que Dalilah Polanco también será otra de las concursantes que podrían convertirse en la participante que apagará las luces de La Casa de los Famosos.

Alexis Ayala, feliz de haber sido parte de LCDLFM

Tras 67 días de estar dentro de La Casa y al ser el participante que recibió la menor cantidad de votos, Alexis Ayala salió de La Casa, eufórico, y fue recibido por su madre. Aunque el actor dijo haberse quedado con las ganas de vivir los últimos días, se mostró agradecido por su participación.

En sus primeras declaraciones, Alexis Ayala dijo "Feliz de ser el seis, de vivir las últimas dos semanas y media. 'La Casa' cambia totalmente. Amo La Casa de los Famosos. Siempre seré el mayor ferviente porrista de la casa de los famosos es un trabajo personal de encuentro, de lucha contigo mismo y también de juego con los demás habitantes. Eso hay que entenderlos. Cuando me digan, me quito el traje de La Casa de los Famosos y empieza el Alexis retomado y reforzado con la gente que amo".

Historias recomendadas:

La Casa de los Famosos 2025 Ya Tiene a su Primer Finalista

Los Últimos Días de La Casa de los Famosos México: Así se Vivió Gala con Invitado Especial