La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 se convirtió, una vez más, en el primer gran espectáculo de la noche. Estas son algunas de las celebridades que brillaron en la alfombra.

Estrellas que Brillaron en la Alfombra Roja de los Grammy 2026: De Sabrina Carpenter a Bad Bunny. Fotos: GettyImages

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 se convirtió, una vez más, en el primer gran espectáculo de la noche. Desde las primeras horas, celebridades y nominados desfilaron por el Crypto.com Arena, marcando tendencia con looks que combinaron glamour, identidad y declaraciones estilísticas.

Entre las figuras más comentadas estuvo Sabrina Carpenter, quien apostó por una estética elegante y minimalista que reforzó su estatus como una de las artistas pop del momento. También destacó Bad Bunny, cuya elección de vestuario volvió a romper esquemas y reafirmó su influencia tanto en la música como en la moda global.

La alfombra roja también reunió a otros nombres clave de la industria, consolidando a los Grammy no solo como una premiación musical, sino como una pasarela donde se definen narrativas culturales y visuales. Con la llegada de más estrellas, la expectativa crece rumbo a la ceremonia principal, donde se entregarán los premios más importantes de la noche.

Bad Bunny

Foto: GettyImages

Sabrina Carpenter

Sabrina
Foto: GettyImages

Lady Gaga

Foto: GettyImages

 

Chappell Roan

Chappell Roan
Foto: GettyImages

Karol G

Foto:GettyImages

Katseye

 

Katseye
Foto:GettyImages

 

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI)

Foto: GettyImages


Gloria y Emilio Estefan 

Gloria Estefan

 

Música

