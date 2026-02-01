Estrellas que Brillaron en la Alfombra Roja de los Grammy 2026: De Sabrina Carpenter a Bad Bunny
La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 se convirtió, una vez más, en el primer gran espectáculo de la noche. Desde las primeras horas, celebridades y nominados desfilaron por el Crypto.com Arena, marcando tendencia con looks que combinaron glamour, identidad y declaraciones estilísticas.
Entre las figuras más comentadas estuvo Sabrina Carpenter, quien apostó por una estética elegante y minimalista que reforzó su estatus como una de las artistas pop del momento. También destacó Bad Bunny, cuya elección de vestuario volvió a romper esquemas y reafirmó su influencia tanto en la música como en la moda global.
La alfombra roja también reunió a otros nombres clave de la industria, consolidando a los Grammy no solo como una premiación musical, sino como una pasarela donde se definen narrativas culturales y visuales. Con la llegada de más estrellas, la expectativa crece rumbo a la ceremonia principal, donde se entregarán los premios más importantes de la noche.
Bad Bunny
Sabrina Carpenter
Lady Gaga
Chappell Roan
Karol G
Katseye
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI)
Gloria y Emilio Estefan