Cuarón Revela que Guillermo del Toro lo Insultó a la Mexicana por Harry Potter

A veinte años del estreno de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Alfonso Cuarón reveló que Guillermo del Toro lo convenció de dirigir la película. Lo más llamativo es que, según confesó el director, lo hizo con insultos muy mexicanos.

El director mexicano ha concedido una entrevista para la revista Total Film, donde ha revelado algunos detalles y anécdotas de la que fue la tercera entrega de la saga de Harry Potter. En aquel tiempo, Cuarón era un director en ascenso del cine internacional.

Tras el éxito ante la crítica de Sólo con tu pareja, dirigió en el extranjero La princesita y Grandes esperanzas. Mientras que la primera película fue un fracaso de taquilla y atrajo principalmente al público que la vio por televisión, la adaptación libre de la novela homónima de Charles Dickens fue un éxito, gracias a elementos como su soundtrack y las actuaciones de Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow.

Sin embargo, el cuarto film de Alfonso Cuarón tomó un camino distinto. El director volvió a México, donde rodó Y tu mamá también. La película fue ampliamente celebrada por la taquilla e incluso ganó el premio a Mejor Guión en el Festival de Venecia.

Fue en este contexto que llegó de parte de Warner Bros. la propuesta de dirigir Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Al respecto, el director confesó a Total Film que no conocía realmente el fenómeno del libro de fantasía:

David Heyman, productor de las ocho entregas de la saga, contó a la misma revista que justamente elogió Y tu mamá también cuando ofreció el trabajo a Alfonso Cuarón. El productor recordó que dijo al mexicano:

Sin embargo, su comentario estaba justificado. Al respecto explicó:

No obstante, Alfonso Cuarón no se convenció inmediatamente de dirigir la nueva entrega de la saga. Por ello, consultó a Guillermo del Toro, quien ya era una autoridad del género fantástico.

Cuando Cuarón le comentó de la propuesta a Guillermo del Toro, el otro se sorprendió de que no hubiese leído aún los libros:

Le dije: 'Sabes, me ofrecieron esta película de Harry Potter, pero es realmente extraño que me ofrezcan esto'. Él dijo: 'Espera, espera, espera, ¿dijiste que no habías leído Harry Potter?' Dije: 'No creo que sea para mí'.