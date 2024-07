Hallan Muerto en Prisión a Andrew Jury, Estrella de un Reality Show

Andrew Jury, reconocido famoso de la televisión neozelandesa, murió a los 33 años de edad mientras se encontraba en prisión preventiva, en el Centro Correccional Mt. Eden de Auckland, Nueva Zelanda.

De acuerdo con el portal TMZ, la muerte del famoso, recordado por participar en el reality Married at first sight, ocurrió el 27 de junio. Justo horas antes de una audiencia judicial relacionada con varios cargos graves, entre los que se encontraban agresión con intención de herir, daño intencional y posesión de un arma potencialmente ofensiva.

¿Qué le pasó a Andrew Jury?

Roy Jury, padre del fallecido famoso, reveló al periódico The New Zealand Herald que su hijo dejó de comunicarse con familia y amigos desde días antes de su muerte, lo que fue una señal de alarma sobre que algo no estaba bien.

El padre del famosos dijo estar sumamente triste por el fallecimiento de su hijo, y dijo sentirse preocupado por la salud mental de Andrew mientras estuvo preso. Añadió que desde que fue arrestado, en abril pasado, mostró señales de angustia emocional.

Por su parte, Dion Paki, director de la prisión, informó que servicios de emergencia trataron de salvar la vida de Andrew, pero los esfuerzos no fueron exitosos.

Hasta el momento, se desconoce la causa del fallecimiento de Andrew Jury, lo que ha provocado incertidumbre en la familia del famoso.

Con información de N+

OAGL