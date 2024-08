Ángela Aguilar y Los Panchos Reviven el Bolero con Romántica Colaboración

Los Panchos, que están en pleno festejo, ya que cumplen 80 años de su fundación, y de aportar al bolero un elemento único que vistió al género desde entonces, se sienten orgullosos de la colaboración que hicieron junto a cantante Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, en su disco Bolero, en donde revivieron románticamente el género musical.

Los Panchos comentaron con orgullo que tuvieron la oportunidad de arropar a Ángela Aguilar en su proyecto de boleros, en cuatro canciones.

“Nos invitó a su proyecto de boleros, una gran cantante, bueno la descendencia de los Aguilar, de don Antonio, de su esposa, y la verdad que nos sentimos a gusto de estar en ese disco con ella, una jovencita que viene bien preparada, una gran voz, nos sentimos contentos, fueron tres, cuatro canciones”, dijo en una entrevista Gabriel Vargas, integrante del trío Los Panchos.

Bolero, álbum de Ángela Aguilar

El pasado mes de febrero la cantante Ángela Aguilar presentó su álbum Bolero, que incluye nueve canciones clásicas del género musical, de las cuales en cuatro se escucha la colaboraron Los Panchos.

Aquí te dejamos la lista de las canciones en donde colaboraron Los Panchos:

Somos novios

Luna lunera

Quizás, quizás, quizás

Piensa en mí

Los Panchos continúan con legado

‘Los Panchos’ continúan con el legado de mediados del siglo pasado por creer en las letras, muy distintas a las actuales.

“Es un sonido muy especial, especialmente el requinto que fue invento de Los Panchos, de mi maestro el que fue el tutor del nombre Los Panchos y el que inventó este requinto, no hay más, es el maestro de maestros; y la verdad el sonido muy peculiar en Los Panchos es único habrá otros tríos que surgieron con sus estilos, pero Los Panchos, son el patrón de esa época bonita”, afirmó Gabriel Vargas.

'Los Panchos' junto a Ángela Aguilar, en febrero de 2024. Foto: Facebook | @lospanchosoficial

Desde la perspectiva de Los Panchos cantar historias genuinas de pasión y dolor, nunca dejará de tener vigencia.

“Ahorita porque está la época de estos ritmos pasajeros que no traen mensaje y antes no se podían decir groserías y hoy las dicen abiertamente y no están prohibidos. No, nosotros enseñamos la clase bonita de decir las palabras para ligar a una joven”, puntualizó Gabriel Vargas, requinto de Los Panchos.

