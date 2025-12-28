Ángela Aguilar Presume Palomazo con Christian Nodal y Pepe Aguilar en Instagram

Ángela Aguilar volvió a encender las redes sociales este fin de semana al compartir una serie de Instagram Stories donde se ve a la familia Aguilar disfrutando de un palomazo musical junto a su esposo, Christian Nodal, y su padre, Pepe Aguilar.



En varios de los clips publicados, la cantante mostró fragmentos íntimos de la convivencia familiar donde la música se convirtió en el centro de la reunión. Uno de los momentos más comentados fue cuando Nodal y Pepe Aguilar se animaron a interpretar juntos canciones tradicionales del repertorio regional mexicano, mientras Ángela los acompañaba desde cerca capturando las reacciones de ambos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en Ojo del Huracán por Discurso del Cantante



Aunque en redes también circulan otros momentos de la pareja, muchos aficionados se detuvieron especialmente en este palomazo familiar que pareció surgir de manera espontánea durante una reunión en casa, sin escenario ni público formal pero con toda la energía que caracteriza a la dinastía musical.

Las publicaciones de Ángela no solo mostraron la interpretación y las risas compartidas entre padre, hija y yerno, sino también algunos fragmentos donde se aprecia la alegría y el respeto entre las tres generaciones de artistas.

¿Qué canción interpretaron?

En las stories de Ángela Aguilar se puede ver a Pepe, a Leonardo y a Christian Nodal cantando la canción Los Dos Amigos, popularizada por el duo norteño 'Los Cadetes de Linares'.

