Ángela Aguilar Responde por Primera Vez a Rumores sobre Embarazo y Boda con Christian Nodal

Desde hace varias semanas, los nombres de Ángela Aguilar y Christian Nodal están en boca de todos, pues los cantantes de regional mexicano confirmaron tener una relación, lo que dio pie a más rumores, pues algunas versiones afirmaban que hasta hubo boda y que ella está embarazada.

La propia cantante reveló detalles de su relación con Christian Nodal en una entrevista para la revista Quién, en la que desmintió los rumores de una boda secreta, en Italia; también afirmó que no está embarazada y añadió que no tiene que dar ninguna explicación al respecto.

La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante de mi vida también lo sabe.

La integrante de la dinastía Aguilar recordó que su padre, Pepe Aguilar, y su abuela, Flor Silvestre, le enseñaron a "vivir la verdad", y que eso la llevó a hacer público un tema tan personal.

En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir ese sueño, de crecer.

La llamada Princesa del Regional Mexicano añadió que a pesar del amor que siente en este momento, no quiere cargar con la etiqueta de ser "la novia de", pues señaló que solo es una etapa más y eso no define su vida.

El mensaje de Ángela Aguilar sobre su noviazgo con Christian Nodal

Ángela Aguilar mandó un contundente mensaje a quienes han criticado su relación con Christian Nodal, afirmando que a pesar de todo lo que se dice, ella se siente tranquila.

Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes, tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos. Dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho.

Ángela Aguilar añadió que ella no busca tener ciertas "cualidades" en sus relaciones, pues señaló que las que busca son en lo personal y como artista, y sus relaciones interpersonales son consecuencia de ello.

Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien.

