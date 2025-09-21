'Amo a mi País, pero no lo Reconozco': Angelina Jolie Habla de la Situación de Estados Unidos

Angelina Jolie estuvo casi de pisa y corre en el Festival de Cine de San Sebastián, en España, para presentar la película Couture, donde presonifica a una cineasta con cáncer de mama, enfermedad que ella misma enfrentó mientras se divorciaba de Brad Pitt.

Durante una ronda de preguntas y respuestas, Jolie habló de la situación actual de Estados Unidos cuando le preguntaron a qué le tiene miedo.

Después de guardar silencio Jolie sentenció: “Amo a mi país, pero no lo reconozco en este momento. Son tiempos muy difíciles. Mi familia, mis amigos, mi visión del mundo es internacional. Y cualquier cosa en cualquier parte del mundo que divida o que limite las expresiones y libertades de las personas me parece muy peligrosa”.

Sobre la película, la directora francesa Alice Winocour, señaló que se trata de una historia de sororidad entre mujeres que parecen ser de mundos distintos, pero que se ven unidas por circunstandcias en particular.

"Trata de mujeres de mundos distintos conectándose entre ellas, mujeres que comparten. Espero que conectemos con mujeres de todo el mundo les podamos decir: no estáis solas, seamos más fuertes juntas".

