Luis Enrique Guzmán se Hace Prueba de Paternidad y Da la Cara a la Prensa

Luis Enrique Guzmán acudió por segundo día al Instituto de Ciencias Penales y Servicios Forenses. El productor habló con la prensa sobre la prueba de paternidad que comprobará si el hijo de Mayela Laguna es su hijo.

En días recientes se difundió un audio de Mayela Laguna en donde deseaba que la madre de Luis Enrique Guzmán falleciera. En la grabación se escuchan las siguientes palabras:

Este audio presuntamente habría sido enviado a una amiga suya, quien decidió filtrarlo a la prensa. Al salir de la prueba de paternidad, Mayela Laguna pero se negó a declarar al respecto y solo se deslindó del audio.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán habló con los medios de comunicación presentes y dijo que estaba tranquilo por la prueba. Los resultados de esta serán entregados en diez días hábiles y serán leídos por un juez ante las dos partes.

Yo me siento muy bien. El niño muy bien, estaba muy tranquilo. Fue hasta mucho más fácil que ayer. Con el niño yo no tengo ningún problema y él me adora y yo lo adoro.