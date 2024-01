'¡Shakira no es su Esposa!’ Así Regaña Juez a Acosador Detenido en Miami

En Miami fue detenido Daniel John Valtier, un hombre que habría acosado por meses a Shakira. En una comparecencia, el hombre declaró que él era el esposo de la cantante, lo que impactó a los presentes, incluido el juez. El video de sus declaraciones ha impresionado a los seguidores de la colombiana.

Noticia relacionada: Piqué Intenta Reconquistar a Shakira Después de la Infidelidad

Policías de Miami detuvieron a un hombre afuera del domicilio de Shakira que ya había sido identificado anteriormente como un acosador. El hombre de 56 enviaba regalos a la casa de la cantante; desde diciembre del 2023 había llevado cajas de chocolates y vinos a la casa de la autora de “Inevitable”.

Según los documentos de la policía local, Daniel John Valtier es originario de Texas y habría viajado hasta Florida con el único fin de hostigar a Shakira. Además de los regalos que entregó, el hombre afirmaba en redes sociales que era el marido de la cantante y que tenían hijos.

Tras su detención, Daniel John Valtier tuvo su primer comparecencia ante el juez. En la grabación liberada por las autoridades de Miami, el sujeto afirmó plenamente convencido que él es marido de Shakira:

Incrédulo, el juez le repitió en varias ocasiones que estaba diciendo una falsedad:

No, señor, ella no es su esposa, ella no es su esposa

Ante la perorata del detenido, el juez se interrumpió y dijo para los presentes que le parecía genuinamente preocupante el comportamiento de Valtier:

Esto me preocupa, me preocupa; y mucho. Porque este hombre no está en su sano juicio. Está diciendo que ella [Shakira] es su esposa y eso no es cierto