Bad Bunny Lanza Video de ‘No Me Quiero Casar’, ¿Indirecta a Kendall Jenner?

Bad Bunny despidió el año 2023 con el estreno del video No me quiero casar, tema que forma parte de su más reciente disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Como ya se está haciendo una costumbre, este trabajo audiovisual, de casi 10 minutos de duración, es una mini historia en la que el Conejo malo deja ver un poco de su vida, por lo que con este trabajo deja claro que eso del matrimonio no va con él.

Yo no me quiero casar, hey, por ahora celibato, voy a gozar un rato, yo no me quiero casar