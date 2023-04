¡Bad Bunny Se Sube al Ring! Peleará contra Damian Priest en la WWE

Además de ser un reconocido músico de fama internacional, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es un entusiasta de la lucha libre y en más de una ocasión ha formado parte de la World Wrestling Entertainment, a la que ahora volverá con una pelea callejera contra el luchador estadounidense Damian Priest.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la WWE, que compartió un video de una pelea que sostuvieron Bad Bunny y Damian Priest. En él se ve que tras propinarle una paliza al luchador, Benito Antonio toma el micrófono para retarlo a su excompañero de bando.

"No sé si te enteraste, Damian, pero ya no voy a ser el anfitrión de Backlash. Ahora voy a Puerto Rico a patearte el trasero. En mi casa, Puerto Rico, será Bad Bunny vs Damian Priest en una lucha callejera, cabrón. A ver si es verdad que tú eres hombre”, dijo el cantante acompañado por la ovación del público.

El encuentro entre ambos tendrá lugar el próximo 6 de mayo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, como parte del Backlash 2023; un espectáculo para luchadores de las divisiones de marca Raw y SmackDown, de la World Wrestling Entertainment.

Bad Bunny y la lucha libre

Las primeras apariciones de Bad Bunny en la WWE llegaron después de que compuso el tema "Booker T" para el luchador del mismo nombre, la cual interpretó en el escenario del Royal Rumble 2021—una pelea de formato especial cuyo ganador tiene derecho a retar al campeón—.

Ese año, Benito también rompió récord de venta en camisetas oficiales y fue invitado especial de la WrestleMania 37 —el evento anual más importante de la liga, en el que se disputan todos los campeonatos—, donde tuvo un encontronazo con Rey Misterio en camerinos.

Pero su debut oficial como luchador fue más tarde, en la misma WrestleMania 37, cuando subió al ring en el equipo de Damian Priest para pelear contra The Miz y John Morrison.

Actualmente Bad Bunny sostiene un cinturón de la WWE, el de Campeón 24/7.

Aunque la incursión en el mundo de la lucha libre del reguetonero en la WWE no ha sido bien visto por algunos luchadores ni por los seguidores más acérrimos de este espectáculo, hay quienes defienden que Bad Bunny está haciendo un esfuerzo y que su pasión por las luchas es auténtica.

Antes de que esta pelea tuviera lugar, Bad Bunny fue confirmado como anfitrión del Backlash 2023, pero en los preparativos para este show tuvo una serie de complicadas diferencias con dos de los integrantes del grupo al que había sido afín hasta entonces, The Judgment Day: Dominik Mysterio y Damian Priest.

La noche de este lunes Bad Bunny no pudo contener más su descontento y se lanzó contra Priest, desatando una nueva rivalidad.

