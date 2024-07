Banda The 1975 Enfrenta Demanda en Malasia por Polémico Beso durante Festival

Matt Healy y su banda, The 1975, enfrentarán a la justicia de Malasia por lo ocurrido hace un año, cuando el 22 de julio de 2023, la agrupación se presentó en el festival Good Vibes, de aquel país, y protagonizó un momento lleno de polémica al protestar contra las leyes que atentan contra la comunidad LGBT+ de aquel país con un polémico beso.

La banda de Matt Healy, The 1975, se presentó en el Good Vibes Festival 2023 como uno de los actos estelares, siendo la encargada de cerrar el segundo día de actividades.

La polémica de The 1975 durante festival en Malasia

Durante la presentación en el Good Vibes Festival, el vocalista de la agrupación pronunció un discurso en el que criticó severamente las leyes contra la comunidad LGBT+, y además, besó en pleno escenario a su compañero Ross MacDonald, bajista de la agrupación.

Por estas acciones, las autoridades decidieron cancelar lo que faltaba del festival y expulsaron de manera inmediata a The 1975 del país.

Por su parte, los organizadores del Good Vibes Festival emitieron un comunicado en el que aseguraban que todo era culpa de The 1975, e incluso personas de la comunidad LGBT+ cuestionaron la actitud de Healy, asegurando que se apropió de una lucha que no le pertenecía.

La promotora detrás del festival, Future Sound Asia (FSA), informó que ya alista una demanda contra la banda, pues buscan que se hagan responsables de las pérdidas que generaron por la cancelación del festival.

Demandan a The 1975 por incumplimiento de contrato

Uno de los abogados del festival, David Matthew, afirmó que la demanda contra la banda no es en espcífico por el polémico beso, sino que en realidad se trata de incumplimiento de contrato, pues acusan a la banda de "no cumplir a propósito" con el contrato.

El abogado aseguró que en el contrato se establecía con claridad que la banda debía apegarse a "pautas y regulaciones locales", y que, a pesar de ello, actuaron contra las leyes del país.

La empresa FSA presentó una demanda contra The 1975 en el Reino Unido por 2.4 millones de dólares, por provocar la cancelación del evento. De acuerdo con el portal Variety, The 1975 y su equipo legal conocían las reglas que debían cumplir durante su presentación, como no beber o fumar en el escenario, así como quitarse la ropa, así como hablar de política o religión.

Además, la promotora afirma que fue la banda quien pidió presentarse, y que dudaron aceptarlos por los problemas de adicciones que Healy tuvo en 2018.

