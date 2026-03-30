Belinda "Actúa" un Asalto en el Transporte Público de CDMX y Desata Polémica

Belinda protagonizó un video viral en el que simula un asalto dentro de un microbús en la Ciudad de México.

En las imágenes se observa a la cantante recorrer el pasillo del transporte mientras lanza la frase característica de este tipo de delitos: “Ya se la saben, carteras y celulares”, provocando risas entre quienes la acompañaban.

El momento, sin embargo, no correspondía a un hecho real. Se trató de una escena actuada como parte de una grabación, en la que Belinda interactuó con su propio equipo, quienes siguieron la dinámica entre risas.

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El video de Beli divide opiniones

El video rápidamente se volvió tendencia, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Mientras algunos usuarios celebraron el sentido del humor de la cantante, otros cuestionaron que se bromeara sobre un problema real que afecta diariamente a usuarios del transporte público en México.

🚐 Se sube al transporte… ¡y se roba las risas! 😂 #LaResistencia

Belinda sorprendió a todos al subirse a un camión y meterse de lleno en personaje, soltando el clásico:

“¡Ya se la saben, carteras y celulares!” 😅🔥 pic.twitter.com/SLsk4ReNJV — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) March 30, 2026

Belinda y su regreso exprés a México

La grabación ocurrió durante una breve visita de Belinda a la Ciudad de México, donde participó en la producción de un proyecto musical vinculado al Mundial de Futbol 2026.

Además del videoclip, la artista también realizó otras actividades públicas y colaboraciones, lo que significó un regreso fugaz pero mediático al país.

Hasta el momento, Belinda no ha emitido declaraciones sobre la polémica generada por el video, que continúa circulando en redes.

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