Bellakath Estalla contra Periodista por Llamar ‘Cochinadas’ a su Música

Bellakath y Gustavo Adolfo Infante han protagonizado una polémica, después de que en el programa del periodista se criticara la letra de la canción “Reggaeton Champagne”. Tras las críticas, la cantante explotó contra el conductor durante una transmisión en vivo.

Noticia relacionada: ¡Increible! Bellakath Presume Aparición en Pantalla de Times Square, en Nueva York

La música de Bellakath no deja indiferente a nadie. Con temas como “Gatita”, la mexicana se ha ganado un lugar dentro de la escena del reguetón. Igualmente se ha ganado múltiples críticas por sus letras, que no pocos consideran vulgares.

Durante el festejo por el Día del Compositor, periodistas preguntaron a Bellakath si podía compararse su música con la de, por ejemplo, Armando Manzanero y si era justo llamar a ambos artistas “maestros”. Al respecto Bellakath dijo que el reguetón era arte. A una reportera respondió:

Tras estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante criticó las letras de Bellakath, lo que despertó la ira de la cantante. Ante la polémica, en una serie de stories la intérprete de “Reggaeton Champagne” dijo que ella sí sacaría “los trapitos al sol” de los periodistas del programa del periodista.

Esto motivó que Gustavo Adolfo Infante le respondiera en su programa que ellos tenían derecho a criticar su música, de la misma forma en que ella tenía derecho a publicarla:

Al que no le guste el calor que no se meta a la cocina. Si no te gustan las críticas, pues no saques música.