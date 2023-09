¡Están de Vuelta! Blink-182 Estrena Dos Canciones de su Próximo Disco 07:56 pm | Septiembre 21, 2023 | N+

'One more time' será el primer álbum de Blink-182 en 12 años. Foto: YouTube @blink182

Mantente informado al instante. ¡Haz clic y únete a nuestros canales en WhatsApp®!

COMPARTE :

'One more time' y 'More than you know' son las dos nuevas canciones de Blink-182

Volver arriba