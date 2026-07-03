Taylor Swift y Travis Kelce Ya se Casaron, Así lo Anunciaron: Minuto a Minuto en Vivo

Taylor Switf y Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia en la que participan más de mil personas. La lista de invitados incluiría a figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Beyoncé y Jay-Z, además de compañeros de Kelce en los Kansas City Chiefs