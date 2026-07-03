FIN DE LA COBERTURA
Taylor Swift y Travis Kelce Ya se Casaron, Así lo Anunciaron: Minuto a Minuto en Vivo
Taylor Switf y Travis Kelce ya se casaron en una ceremonia en la que participan más de mil personas. La lista de invitados incluiría a figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Beyoncé y Jay-Z, además de compañeros de Kelce en los Kansas City Chiefs
Contexto
Llegó el gran día. Después de casi dos años de relación, una gira mundial y meses de especulación, Taylor Swift y Travis Kelce celebran hoy la boda más esperada del año en el Madison Square Garden de Nueva York.