¿Cuánto Cuestan los Boletos para el Palenque Fiestas de Octubre 2024 y Dónde Comprar?

Comenzó la venta de boletos del Palenque Fiesta de Octubre 2024, que contará con la presencia de grandes artistas, por lo que a continuación te decimos cuánto cuestan y dónde comprar a través de Bole Pass las entradas para que no te pierdas este gran evento.

Los conciertos del Palenque Fiestas de Octubre 2024 son de los eventos más importantes que se realizan en Zapopan, Jalisco y para este año están agendados para llevarse a cabo del 4 de octubre al 4 de noviembre.

Cartelera del Palenque Fiestas de Octubre 2024

Algunos de los artistas más esperados para este evento son Natanael Cano, Carin León, Alejandro Fernández, Christian Nodal, Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Pepe Aguilar. Esta es la cartelera y fechas del Palenque Fiesta de Octubre 2024:

Viernes 4 de octubre: Natanael Cano Sábado 5 de octubre: Chuy Lizárraga Domingo 6 de octubre: Pancho Barraza Lunes 7 y miércoles 9 de octubre: Christian Nodal Jueves 10 de octubre: María José Viernes 11 de octubre: Banda MS Sábado 12 de octubre: Gloria Trevi Jueves 17 de octubre: Yuridia Viernes 18 y sábado 19 de octubre: Alejandro y Alex Fernández Domingo 20 de octubre: Gabito Ballesteros Miércoles 23 y jueves 24 de octubre: Carin León Viernes 25 de octubre: Alfredo Olivas Sábado 26 de octubre: Remmy Valenzuela Miércoles 30 de octubre: Palomazo Norteño Jueves 31 de octubre: Luis R. Conríquez Viernes 1 de noviembre: Junior H Sábado 2 de noviembre: Pepe Aguilar Domingo 2 y lunes 4 de noviembre: Julión Álvarez

¿Cómo comprar boletos Palenque Fiestas de Octubre 2024?

Los boletos ya están a la venta a través de la página web de Bole Pass en el siguiente enlace, ahí deberás escoger el artista que te interesa ver y comprar los boletos, sin embargo toma en cuenta que debido a la demanda muchos ya se han agotado.

En caso de que no encuentres entradas para el concierto que deseas, también se habilitó la venta física en el Hotel Fiesta Americana y en Botas Los Potrillos del centro de Guadalajara y Tlaquepaque, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 16:00.

Toma en cuenta que no habrá boletos en las taquillas del Palenque, por lo que no es necesario que acudas al lugar, y se recomienda no comprar entradas en ningún sitio fuera del oficial.

Precios de conciertos Palenque Fiestas de Octubre 2024

Los boletos del Palenque Fiestas de Octubre tienen diferentes precios dependiendo del artista y la zona en la que se desea comprar, por lo que el rango de costos va de los 500 pesos a los 5,400 pesos. Estos son los precios por artistas:

Natanael Cano

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

Chuy Lizárraga

VIP: 2 mil 200 pesos

ORO: 1 mil 400 pesos

PLATA: 900 pesos

GENERAL: 500 pesos

Pancho Barraza

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Christian Nodal

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

María José

VIP: 2 mil 200 pesos

ORO: 1 mil 400 pesos

PLATA: 900 pesos

GENERAL: 500 pesos

Banda MS

VIP: 4 mil pesos

ORO: 2 mil 600 pesos

PLATA: 1 mil 600 pesos

GENERAL: 800 pesos

Gloria Trevi

VIP: 3 mil 500 pesos

ORO: 2 mil 400 pesos

PLATA: 1 mil 400 pesos

GENERAL: 700 pesos

Yuridia

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Alejandro y Alex Fernández

VIP: 5 mil 400 pesos

ORO: 3 mil 700 pesos

PLATA: 2 mil 700 pesos

GENERAL: 1 mil 100 pesos

Gabito Ballesteros

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Carin León

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

Alfredo Olivas

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

Remmy Valenzuela

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Palomazo Norteño

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Luis R Conriquez

VIP: 3 mil 200 pesos

ORO: 2 mil 200 pesos

PLATA: 1 mil 200 pesos

GENERAL: 600 pesos

Junior H

VIP: 4 mil pesos

ORO: 3 mil pesos

PLATA: 2 mil pesos

GENERAL: 900 pesos

Pepe Aguilar

VIP: 4 mil pesos

ORO: 3 mil pesos

PLATA: 2 mil pesos

GENERAL: 900 pesos

Julión Álvarez

VIP: 5 mil pesos

ORO: 3 mil 500 pesos

PLATA: 2 mil 500 pesos

GENERAL: 1 mil pesos

