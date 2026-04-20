Concierto de Grupo Firme en el Estadio GNP en México: Todo sobre la Preventa y Venta de Boletos

La fiesta más grande del regional mexicano ya tiene fecha en la Ciudad de México. Grupo Firme anunció que su show “La Última Peda 2026” llegará al Estadio GNP Seguros el próximo 17 de julio, prometiendo una noche masiva con sus mayores éxitos.

El concierto forma parte de una nueva etapa para la agrupación liderada por Eduin Caz, quienes continúan consolidándose como uno de los actos más convocantes del género en México.

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Fechas clave para comprar boletos

Si planeas asistir, estas son las fechas que debes tener en el radar:

Preventa Banamex: 29 de abril a partir de las 2:00 PM

Venta general: 30 de abril a partir de las 2:00 PM

La preventa estará disponible exclusivamente para tarjetahabientes Banamex, mientras que la venta general abrirá al público en general un día después.

Un show que promete romperla

Con espectáculos que combinan producción a gran escala, invitados sorpresa y una conexión directa con su público, Grupo Firme ha convertido cada presentación en una experiencia única. Su regreso a uno de los recintos más importantes de la capital apunta a repetir, o incluso superar, el éxito de sus presentaciones anteriores.

Aunque aún no se revelan precios ni mapa de asientos, se espera alta demanda.

El conteo regresivo ya comenzó para una de las noches más esperadas del año en la CDMX para los fans del regional mexicano.

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