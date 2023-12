Empieza Venta de Boletos para Prófugos del Anexo Tour 2024; Precios y Dónde Comprar

Al fin se dio a conocer la primera fecha del esperado Prófugos del Anexo Tour 2024 con Julión Álvarez y Alfredo Olivas, dos grandes estrellas del regional mexicano. Te compartimos los detalles de la venta de boletos y los precios por si piensas comprar entradas.

Fue el mismo Julión quien dio a conocer la tan esperada fecha para las amantes de su música y seguidores de su 'compadre', Alfredo Olivas, todo a través de redes sociales.

Es oficial ‘Profugos del Anexo Tour’. Persignarnos en Monterrey, Nuevo León. Es un privilegio para nosotros iniciar en esta gran ciudad que tanto nos ha dado. ¡ARRANCAMOS!

¿Dónde comprar mis boletos para 'Prófugos del Anexo Tour 2024'?

La primera fecha de la gira fue anunciada para el próximo 16 de febrero de 2024 en el Estadio Banorte, de Monterrey, Nuevo León.

La venta de boletos comienza este viernes 22 de diciembre, a través de la página Boletito, plataforma que se dedica a la venta de boletos en línea, a partir de las 10:00 horas.

Precio de los boletos para 'Prófugos del Anexo Tour 2024'

El costo de los boletos va desde los 600 pesos hasta lo 7,000 pesos, dependiendo de la cercanía del lugar al escenario. Cabe mencionar que la venta, a través de Boletito, también genera un cargo extra, por lo que la cifra aumentará un poco más.

• Vip Derecha: 7 Mil Pesos

• Vip Izquierda: 7 Mil Pesos

• Diamante Derecha: 5 Mil 500 Pesos

• Diamante Izquierda: 5 Mil 500 Pesos

• Premium Derecha: 5 Mil Pesos

• Premium Izquierda: 5 Mil Pesos

• Oro Derecha: 4 Mil 500 Pesos

• Oro Izquierda: 4 Mil 500 Pesos

• Plata Derecha: 3 Mil 500 Pesos

• Plata Izquierda: 3 Mil 500 Pesos

• Bronce Derecha: 2 Mil 500 Pesos

• Bronce Izquierda: 2 Mil 500 Pesos

• Numerado Derecha: 1 Mil 800 Pesos

• Numerado Izquierda: 1 Mil 800 Pesos

• Oriente B: 1 Mil 500 Pesos

• Oriente A: 1 Mil 500 Pesos

• Poniente B: 1 Mil 500 Pesos

• Poniente A: 1 Mil 500 Pesos

• Oriente E: 1 Mil 200 Pesos

• Oriente D: 1 Mil 200 Pesos

• Oriente C: 1 Mil 200 Pesos

• Poniente E: 1 Mil 200 Pesos

• Poniente D: 1 Mil 200 Pesos

• Poniente C: 1 Mil 200 Pesos

• Oriente J: 800 Pesos

• Oriente I: 800 Pesos

• Oriente H: 800 Pesos

• Oriente G: 800 Pesos

• Oriente F: 800 Pesos

• Poniente J: 800 Pesos

• Poniente I: 800 Pesos

• Poniente H: 800 Pesos

• Poniente G: 800 Pesos

• Poniente F: 800 Pesos

• Norte A: 600 Pesos

• Norte B: 600 Pesos

• Norte C: 600 Pesos

• Norte D: 600 Pesos

• Norte E: 600 Pesos

• Norte F: 600 Pesos

Mapa del Estadio Banorte para el Prófugos del Anexo Tour 2024

Pues bien, ha dado inicio hoy la venta de boletos para el Prófugos del Anexo Tour 2024 en el Estadio Banorte de Monterrey, como ya dijimos, la sede elegida por Julión Álvarez y Alfredo Olivas para dar inicio a su gira de conciertos en México y Estados Unidos el siguiente año.

Como sabemos que el mapa del Estadio Banorte es un tema importante a tomar en cuenta para todos aquellos que deseen obtener idea de la visibilidad que podrían ofrecer las diferentes zonas de los boletos, te compartimos la imagen de los lugares del recinto, cuya dirección exacta es Av. Ricardo Covarrubias, Sin Nombre de Colonia 34, Tecnológico, 64849.

Mapa 'Prófugos del Anexo' Tour 2024

