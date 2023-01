Brit Awards Revela Nominaciones a lo Mejor de la Música

Harry Styles y el dúo de rock independiente Wet Lea fueron nominados a los Brit Awards este jueves 12 de enero. Ambos artistas obtuvieron cuatro nominaciones de los premios de la música en Gran Bretaña.

Te recomendamos: CDMX: ¿Cuál es la Multa por Oír Música Alta en tu Carro?

El exintegrante de One Direction fue nominado a álbum del año por Harry's House, canción del año por As It Was, artista del año y mejor artista pop/R&B. Mientras que las rockeras de la isla de Wight fueron nominadas a álbum del año, por su debut homónimo como grupo del año, mejor nuevo artista y mejor artista de rock alternativo.

Una de las nominaciones que sorprendió fue We Don't Talk About Bruno (No se habla de Bruno) de la película animada Encanto, que obtuvo la nominación a canción internacional, escrita por el dramaturgo y compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Algunos de los artistas que también compiten por la categoría de artista del año son: George Ezra, Stormzy y al DJ Fred.

En la categoría de debut competirán la agrupación femenina de K-pop, Blackpink, el cantante de Eurovision Sam Ryder, el rapero de Kentuky Jack Harlow y el artista británico de grime y hip hop Kojey Radical.

Quienes se pelean por el premio internacional del año son los artistas: Beyonce, Taylor Swift, Lizzo, Burna Boy y Kendrick Lamar.

Los Brit Awards se entregarán en la arena O2 de Londres el próximo 11 de febrero.

Con información de AP.

MV