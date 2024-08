Bruno Mars Espectacularmente Sensual Canta en Español en Primer Concierto en CDMX

El cantante estadounidense Bruno Mars regresó a nuestro país y ofreció el primero de tres conciertos en Ciudad de México (CDMX) la noche del jueves, 8 de agosto de 2024.

Después de una larga ausencia de seis años, Mars dio un espectacular concierto en el marco de la inauguración del nuevo Estadio GNP, antes Foro Sol, al oriente de CDMX.

Al primer show, que estuvo lleno de pirotecnia, ritmo, energía y con derroche de talento, acudieron 60 mil personas.

Bruno Mars abrió el espectáculo con 24K Magic y durante el concierto interpretó unas 20 canciones, entre ellas sus temas más emblemáticos, incluyendo material de su mas reciente disco de 2021: An Evening with Silk Sonic.

El cantante mencionó que estaba muy feliz de estar en México y conmovido, agradeció a sus miles de fans que se dieron cita.

En una de las canciones, Mars -muy sensual y con la luz tenue- simuló una llamada telefónica en la que habló en español y dijo:

Answer the phone, por favor… ¡Hola, señorita! It´s me, Brunito. I´m in Mexico right now… And I call you to tell you: te extraño mamacita, te adoro bonita”.