'Te Quiero Mucho, México': Bruno Mars Sale al Barrio con Máscara para Despedirse de la CDMX

Bruno Mars terminó con los conciertos que tenía programados para la reapertura del Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, con tres llenos totales y varios momentos inolvidables.

Como se ha vuelto costumbre, el intérprete de Treasure compartió un video para despedirse de la Ciudad de México, demostrando su cariño a su público y la cultura de la capital.

Bruno Mars se convierte en "luchador"

Bruno Mars acompañó el video junto con la canción llamada This is the Besta en su cuenta de Instagram, y en él se observa al cantante ponerse una máscara de luchador y un traje con detalles del Escudo Nacional. Con este outfit, Bruno Mars sale a las calles de la Ciudad de México para bailar, tocar la guitarra y jugar futbol.

Entre algunos de los lugares que se observan en el video, destaca el Mercado de la Ciudadela, en la zona centro de la capital, o también calles de la colonia Roma.

En otra toma, se observa al intérprete "echando la reta" en una cancha, además de aplicarle una llave de lucha libre a otro enmascarado. De acuerdo con lo compartido por el propio Bruno Mars, este movimiento personal lleva por nombre "The Oaxaca Shaka".

Junto con el video, Bruno Mars dedicó un mensaje para despedirse de sus seguidores, y afirmando que regresará pronto a la CDMX.

Gracias México por tres hermosas fiestas. Cumplí un sueño de la infancia al convertirme en luchador por un día. Ahora les presento mi movimiento personal: la Oaxaca Shaka. ¡Te quiero mucho, México! Por favor disfruten este video hasta que regrese. Con amor, su Brunito.

Además, el cantante cerró su mensaje con el apodo con el que se presentó durante los tres conciertos en el Estadio GNP Seguros: "Capitán fuego".

