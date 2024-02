Canciones de Amor de los 80 para Dedicar el 14 de Febrero a tu Pareja

Con la llegada del 14 de febrero, muchos enamorados buscan la canción ideal para dedicarle al ser amado en esta importante fecha.

Aunque son muchas las canciones que hablan sobre el amor, muchas personas coinciden en que la música de los 80, tanto en español como en inglés, es la que mejor retrata este sentimiento, considerado por muchos como uno de los más poderosos.

Canciones en inglés ideales para el 14 de febrero:

With or without you, de U2: esta canción, que se desprende del exitoso álbum The Joshua Tree, fue lanzada como sencillo en 1987. De acuerdo con su compositor, Bono, la lírica aborda la dualidad que vivió al ser una estrella de rock y un esposo. Cuando se publicó la canción, Bono llevaba cinco años de matrimonio con su aún esposa, Alison Stewart.

Never tear us apart, de INXS: la canción incluida en el álbum Kicks fue descrita por Michael Hutchence como "una letra personal de amor que vivía en aquel momento. Su creador afirmó que se inspiró en el momento en que dos personas logran una conexión con una simple mirada.

Every breath you take, de The Police: esta canción, escrita por Sting, se encuentra en medio del debate sobre si en realidad es una canción de amor o si en realidad retrata la realidad de una persona controladora. El propio Sting reveló que esta canción fue escrita cuando colapsó su matrimonio con Frances Tomelty, y que la compuso en solo media hora.

All out of love, de Air Supply: la canción es conocida como la más popular de Air Supply, lanzada en 1980, y habla sobre una persona que siento un profundo amor, pero que no es correspondida por el ser amado. La agrupación australiana tuvo 11 canciones en el Top 40 estadounidense, de las cuales 11 contenían la palabra "love" (amor) en el título.

I just can't stop loving you, de Michael Jackson y Siedah Garrett: esta canción fue el primer sencillo del álbum Bad, del Rey del Pop. Esta canción hace referencia al amor profundo que una persona siente por otra, y fue tan exitosa en su época que incluso existe una versión en español, interpretada por el propio Jackson bajo la traducción de Rubén Blades.

Canciones en español ideales para el 14 de febrero:

Te quiero, de Hombres G: este clásico fue lanzado en 1986 y desde entonces ha servido como declaratoria de amor para cientos de enamorados de habla hispana.

Tú y yo, de Emmanuel: creada con una redacción similar a la de un poema, esta canción lanzada en 1988 es recordada como una de las grandes baladas románticas del cantante mexicano.

Te amaré, de Miguel Bosé: esta canción lanzada en 1982 es uno de los primeros grandes éxitos de Miguel Bosé. Esta canción recuerda que cuando se ama a alguien, no importa la adversidad, pues se puede ser incondicional a la persona que se ama.

Cómo te va mi amor, de Pandora: esta canción lanzada en 1985 recuerda que algunos amores están destinados a nunca consumarse, pero, a pesar de ello, la cordialidad y el respeto al cariño entre ambas partes puede estar siempre presente.

Eres, de José María Napoleón: lanzada en 1980, esta canción recuerda, con un ritmo pegadizo, el impacto que una persona puede tener en alguien cuando el amor es sincero.

