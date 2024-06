Cantante Taylor Momsen fue Mordida por un Murciélago Durante Concierto

Taylor Momsen fue mordida por un murciélago durante un concierto. La cantante, que se hizo célebre por actuar en Gossip Girl, tuvo que ser atendida en una clínica y recibir una vacuna contra la rabia.

Los hechos ocurrieron en Sevilla, España, en la más reciente parada de la gira de AC/DC. Taylor Momsen, junto con su grupo The Pretty Reckless, se presentó como telonera del concierto del grupo australiano sin saber que sería un espectáculo inolvidable para ella.

Durante una canción, un murciélago voló directamente hacia la cantante estadounidense y se posó sobre su pierna. Al principio Taylor Momsen siguió cantando sin darse cuenta de lo que ocurrió, hasta que el animal la mordió.

Ok…this perspective freaks me out a little bit 😳🦇 #Batgirl part 4…it’s not old news to me until the rabies shots are over… #wtf pic.twitter.com/ifTcIP1qWJ