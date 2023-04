Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, es, casi sin duda, el comediante Méxicano más reconocido a lo largo del mundo.

Su fama lo volvió una figura en México, Centro y Sudamérica, España e incluso Estados Unidos, donde protagonizó dos películas: "Around the World in Eighty Days" (La vuelta al Mundo en 80 días) y "Pepe".

Pero, a pesar de ser un símbolo de la comedia nacional, pocos saben que, en su momento, fue acusado de "robar" la apariencia de un personaje de los cómics mexicanos y, aunque el parecido era innegable, Mario Moreno siempre negó el hecho.

Chupamirto, el personaje de cómic al que Cantinflas robó su apariencia El 25 de septiembre de 1927, tres años antes del inicio de la carrera de Mario Moreno, se publicó la primera aventura de Chupamirto, un personaje de cómic que apareció protagonizando una tira cómica escrita por J. Collantes y dibujada por Jesús Acosta Cabrera.

Acosta había ganado reconocimiento con una tira anterior, "Don Mamerto y sus conoscencias", en la que el personaje principal era un ranchero adinerado que llegaba a vivir a la ciudad con su irascible esposa, y siempre tenía chistes y exageraciones que remarcaban lo complejo para un pueblerino de adaptarse a la vida en la capital.

Pero, a pesar de que la tira de "Don Mamerto" tuvo considerable éxito, Acosta decidió realizar una nueva tira junto con el argumentista J. Collantes, y así nació "Vaciladas de Chupamirto".

Chupamirto era un giro a su anterior trabajo, ya que, en lugar de ser protagonizada por millonarios pueblerinos, puso como personaje principal a un "peladito" proveniente de algún barrio bravo de la Ciudad de México, astuto y carismático, que a base del uso de su ingenio lograba salir de enredos o simplemente hacer unos buenos chistes a costa de otros personajes.

En sus primeras apariciones ya lucía un pantalón guango, que prácticamente le llegaba por debajo de la cadera y una camiseta blanca amplia. Con el paso de los años fue cambiando su apariencia, agregando un curioso sombrero, un chaleco negro, un trapo a modo de cinturón y un incipiente bigote. De hecho, si uno observa las tiras de Chupamirto de los años cuarenta, sin duda podría pensar que estamos viendo un cómic de Cantinflas, con muchos de los elementos que después se verían en las películas de Mario Moreno.

La evolución de Chupamirto. Foto: Museo del Estanquillo/UNAM/Hemeroteca Nacional En 1940, 13 años después de la primera publicación de Chupamirto, se estrenó "Ahí está el detalle", la primera película de Cantinflas, que volvió una estrella a Mario Moreno. En ese entonces la apariencia de Chupamirto ya era casi idéntica a la de Cantinflas, pero, con la nueva fama del personaje de Moreno Reyes, Jesús Acosta también comenzó a rediseñar a Chupamirto, para volverlo todavía más parecido a Cantinflas.

Así, en los años cuarenta, Chupamirto era prácticamente una calca de Cantinflas, existiendo también una influencia inversa en la apariencia e historias de la tira cómica. Es decir, así como Mario Moreno habría copiado la apariencia de Cantinflas de Chupamirto, también los guiones y dibujos de Acosta fueron influenciados por las películas de Cantinflas.

Ahora bien, Cantinflas nunca aceptó que su personaje se basó en Chupamirto, siempre negó conocer la tira, pero personas que trabajaron cerca de Mario Moreno podrían tener la respuesta detrás de la similitud de los personajes.

Te recomendamos: Cantinflear: ¿Cuál es su Origen y Significado?

¿Por qué se parecen tanto Cantinflas y Chupamirto?

En los años treinta, cuando Mario Moreno iniciaba su carrera en las carpas, compartió escenario con José Muñoz Reyes, un comediante que adoptó el nombre de "Chupamirto", abiertamente copiando al personaje de la tira cómica.

José Muñoz fue quien, antes que Mario Moreno, usó el estilo de "peladito" aunque su vestimenta no era tan similar a la del personaje de cómic.

De acuerdo con varios actores de la época, incluyendo a Estanislao Schilinsky, concuño de Mario Moreno, Cantinflas nació como una copia del personaje de José Muñoz, pero también de Adolfo Chaires, otro actor que también adoptó el nombre de "Chupamirto".

En el caso de Chaires, su personaje sí era una copia absoluta de la apariencia del cómic Chupamirto, sobre todo con respecto a la ropa. Chaires usaba pantalón a la cadera, sombrero estilo albañil, un trapo colgando sobre el hombro y un bigote dibujado sobre la comisura de los labios.

Esta triada de actores, durante varios años, compitió en las carpas por el apoyo del público, usando casi idénticos personajes.

Ahora bien, el mismo Mario Moreno vivió su infancia y adolescencia en un barrio bravo, Santa María la Redonda en la colonia Guerrero, donde aprendió mucho del estilo de su personaje emblemático.

Por lo que, gracias a su talento, logró sobrepasar a su competencia, y desarrollar un estilo propio, que aparentemente surgió de la improvisación, al derrochar palabras sin decir nada concreto.

Por tanto, bien podría ser cierto que Mario Moreno no conoció al personaje de historieta, pero sí se vio influenciado por los primeros imitadores del mismo, con quienes compartió carpas y compitió con personajes prácticamente iguales.

Curiosamente, y para cerrar el círculo, Jesús Acosta, el creador de Chupamirto, terminó realizando las tiras cómicas oficiales de Cantinflas y varios de los pósters de las películas de Mario Moreno.

¿Cómo nacieron los memes?