Cambios en el Corona Capital: Se Suman, Major Lazer, Chromeo y Más

El festival Corona Capital, que se llevará a cabo los próximos días 17, 18 y 19 de noviembre, anunció cambios en su cartel, sumando nuevos talentos como Major Lazer, Chromeo, Suki, Waterhouse, Just Mustard, Cassia, Sueco y Busty and the Bass.

Asímismo, a través de sus redes sociales, los organizadores del festival anunciaron que Ben Howard, Sofie Royer, NF, JAWNY y Fletcher ya no participarán en la edición de este año.

El Corona Capital celebrará una de sus ediciones más grandes en un par de semanas, con la actuación de figuras internacionales como The Cure, Arcade Fire, Pulp, Blur, Thirty Seconds to Mars, Alanis Morissette y más.

También están confirmados Two Door Cinema Club, Jungle, Kasabian, Noel Gallagher's High Fliying Birds, The Black Keys, Phoenix, The Chemical Brothers, Phoenix, Pet Shop Boys, entre otros.

A lo largo de sus más de 10 años de historia, el Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica con la presentación de leyendas de la música como The Strokes, Interpol, Green Day, The B52's y más.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los horarios de la edición de este año.

