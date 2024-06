¡Vaya Lío! Cazzu Estaría Embarazada Otra Vez de Christian Nodal

El triángulo amoroso del momento sigue dando de qué hablar, ahora se rumora que la cantante argentina, Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, estaría embarazada por segunda vez de Christian Nodal.

Todo ocurre a casi un mes que ambos se separaran. De tal manera que los señalamientos en torno a Ángela Aguilar darían un drástico giro que nadie esperaba.

Recientemente la hija de Pepe Aguilar y el cantante de Adiós Amor fueron captados mientras paseaban de la mano, en un centro de diversiones en París.

Ahí varios fans se tomaron una fotografía que comprobó que se encuentran tranquilos, además Nodal asistió al Fashion Week de París, en donde lució sus tatuajes en pecho, pero sin su nueva novia.

¿Ángela y Nodal tuvieron una boda secreta en Italia?

El cantante también anunció un concierto en Argentina, por lo que los fanáticos de Cazzu reaccionaron en redes aludiendo a un boicot del recital por el desagrado de ellos por la supuesta infidelidad de Nodal.

Todo ha agitado las aguas de nuevo, días después que Ángela Aguilar y Christian Nodal anunciaron su noviazgo.

También se ha dicho que Ángela y Nodal tuvieron una boda secreta en Italia.

Debido a la avalancha de rumores, Ángela Aguilar desmintió en la revista ‘Quién’ que existiera una boda.

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”

Lo que es cierto es que cada día se mantienen los rumores sobre Nodal, Angela y Cazzu.

