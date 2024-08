Cecilia Galliano señaló que ha sido víctima de acoso por parte de paparazzis y anunció que podría tomar acciones legales en su contra. Según contó, los paparazzis comenzaron a seguirla cuando surgió el rumor de una relación con Gabriel Soto.

En entrevista con Hoy, la actriz contó que ha sido seguida los últimos meses por paparazzis. Sin embargo, la situación ha escalado y ahora denuncia que ha sido víctima de hostigamiento:

Cecilia Galliano dijo que ha consultado a expertos para tomar acciones legales contra los paparazzis que la siguen:

Estamos hablando con abogados, porque una cosa es que tú hagas el chisme y yo entiendo. Otra cosa es que me sigas, me persigas me acoses y muestres cómo llegar a mi casa, porque ahí están mis hijos. Eso no se vale.