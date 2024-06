Céline Dion Revela Detalles De Su Enfermedad, ‘Es Como si te Estuvieran Estrangulando’

A unas semanas del estreno de un documental sobre su vida, titulado 'I Am Céline Dion', la cantante compartió, en una entrevista, cómo es su lucha contra el síndrome de la persona rígida, condición neurológica que le diagnosticaron en 2022.

En entrevista concedida al medio 'Today', Dion abrió su corazón y trató de explicar lo mal que se siente físicamente cuando intenta cantar.

EXCLUSIVE: In an interview with TODAY’s Hoda Kotb, Céline Dion is shedding light on her health and how seriously her stiff person syndrome has affected her ability to sing.



Céline Dion's full conversation with Hoda will air on June 11 on @NBC. pic.twitter.com/kvsVX8ZjDt