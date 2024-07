‘Chichí’, el Perrito de Christian Nodal estrena Cuenta en Instagram y Desata Críticas

Christian Nodal abrió una cuenta de Instagram para su perrito Chichí. La llegada de su mascota a las redes sociales ha despertado múltiples críticas por parte de sus seguidores.

Noticia relacionada: VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal se Vuelven a Encontrar

Nodal le abre cuenta de Instagram a su perrito

El cantante publicó en Instagram en días pasados una fotografía en la que aparece con su perrito Chichí. En la imagen la mascota aparecía en el regazo de Christian Nodal mientras viajaban juntos en un avión privado.

Esta foto habría sido el detonante para que Nodal abriera una cuenta personal para Chichí, pues casi paralelamente apareció una cuenta del perrito bajo la arroba @hola_soychichi. En esta nueva cuenta aparece una foto del perro de espaldas, antes de subir al avión de su dueño.

Video: Christian Nodal le Crea Cuenta de Instagram a su Perro Chichí

Critican a Nodal por cuenta de Chichí

La cuenta de Chichí solamente sigue a dos personas: a Christian Nodal y a Ángela Aguilar. Por su parte, el cantante sigue a esta cuenta, lo que confirmaría que esta es legítima y que de verdad abrió una cuenta de redes sociales a su mascota.

Aunque algunos admiradores de Christian Nodal han seguido esta cuenta, no todos los fanáticos del cantante parecen felices. No pocos le han reclamado que presuntamente el sonorense no refleje la misma atención hacia su hija. Por ejemplo, un usuario escribió:

“Tiene más relación con su perro que con su bebé que cumplió 10 meses”.

Historias recomendadas