Christian Nodal 'Tocó Fondo' tras Ruptura con Belinda

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación hace dos años, y aunque pareciera que es cosa del pasado, el intérprete de regional mexicano se pronunció sobre lo que vivió tras esa ruptura.

Durante una entrevista para el podcast El podcast del WiZink Center by Endesa, con motivo de su visita a España, el cantante habló sobre el duro episodio que vivió en aquel momento.

El intérprete de Adiós amor no mencionó el nombre de su expareja, Belinda, con quien tuvo un romance por un año y medio, pero por lo mencionado sobre que la crisis ocurrió hace dos años, los tiempos coinciden con el momento en que terminó su relación con la famosa.

Tras aquel duro episodio, Christian Nodal reveló que aprendió a lidiar con los comentarios negativos y ahora trata de ignorarlos y evitar que le hagan daño, principalmente por el momento que vive actualmente.

Creo que llegué a un balance muy bonito de mi vida donde, en realidad, no dejo de vivir por lo que digan y no me interesa cambiar su opinión. Yo creo que cada quién, cuando la gente decide creer cualquier teoría o lo que sea, ya no. Crean lo que quieran, ya no estoy para aclarar rumores.