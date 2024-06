"Jamás Hubo Infidelidad… el Amor a Veces No Funciona", Afirma Nodal Sobre Noviazgo con Ángela

Luego de que se confirmara la relación amorosa entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, el cantante publicó un mensaje en sus redes sociales para mitigar “los chismes” de una presunta infidelidad a Cazzu, asegurando que su separación se dio en los mejores términos.

Bueno mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija y por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida, lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar y a cuidar