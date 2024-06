Maquillista Reacciona a Supuesta Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Luego de que surgieron rumores sobre una supuesta boda entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, en Italia, el maquillista Stefano Comelli, quien compartió algunas fotografías de la cantante en bata blanca, afirmó que no hará comentarios al respecto.

A través de su cuenta de Instagram, el maquillista italiano señaló que ha sido contactado en múltiples ocasiones para que comparta información de la supuesta boda, y añadió que no piensa pronunciarse al respecto.

He leído muchos comentarios sobre la historia de Ángela Aguilar. Me gustaría que todo el mundo sepa que para mí, la privacidad de los clientes es prioridad, así que no daré entrevista o declaración sobre chismes.